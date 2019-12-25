На улице Коммуны автомобиль "Рено" протаранил припаркованные машины

Отмечается, что травмы получила пассажирка иномарки.

В воскресенье, 12 апреля, на улице Коммуны, 50 произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях и поделились фото с места столкновения.

Сообщается, что "Рено" врезался в три припаркованные машины, одной из которых оказался каршеринг. Отмечают, что пассажирка иномарки пострадала. Ей оказала помощь бригада скорой помощи.

Ранее мы писали, что в деревне Алакюля произошло ДТП с легковушкой и кроссовером.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте