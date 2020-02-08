Водители не могли выехать с парковки на Пулковском шоссе из-за "притаившихся" в снегу полусфер

Проблему удавалось решить только благодаря чужой помощи или полному приводу.

В субботу, 8 февраля, один из неравнодушных петербуржцев рассказал, что водители, приезжавшие в этот день на Пулковское шоссе 19 не замечали "притаившиеся" в снегу парковочные полусферы, в результате чего наезжали на них и не могли выехать с парковки. Мужчина поделился этой информацией в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На момент съемки, на парковоке ТРК "Лето" застряли уже несколько машин. Самому автору удалось решить эту проблему только благодаря полному приводу.

Ранее мы писали, что две маршрутки столкнулись на проспекте Луначарского.

Видео: vk.com/spb_today