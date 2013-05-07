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Водитель сбил велосипедиста на Каменноостровском

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Пострадал ли мужчина, пока неизвестно.

В четверг, 15 апреля, чуть больше часа назад на Каменноостровском проспекте рядом со сквером произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель сбил велосипедиста, когда совершал правый поворот. На кадрах видно, что мужчина на велосипеде движется по проезжей части и не успевает затормозить. На видеозаписи не видно, включил ли водитель правый "поворотник", поэтому судить о том, кто виноват в аварии, сложно. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. 

Ранее мы писали, что cбившего пешехода и сбежавшего водителя привлекли к ответственности/

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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