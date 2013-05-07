Сбившего пешехода и сбежавшего водителя привлекли к ответственности

Авария произошла накануне вечером.

В четверг, 15 апреля, водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места дорожной аварии, нашли и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла накануне, 14 апреля, в 17:40 во дворе дома №38/7 на Будапештской улице. Известно, что 40-летний водитель такси "Хендай Солярис" сбил 55-летнего пешехода. В полицию он не сообщил и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов патрулировали районы и обнаружили авто по приметам в Кировском районе Петербурга.

В отношении задержанного составили протокол по статье 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести).

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Видео: ГУ МВД России по Петербургу и области