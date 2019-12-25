В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения на А-114

Водитель Renault погиб в лобовом ДТП с Audi на трассе под Бокситогорском.

Смертельное ДТП произошло вечером 7 октября на трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленинградской области. Авария случилась около 18:58 на 366-м километре дороги в районе Ефимовского городского поселения.

По данным ГКУ "Леноблпожспас", столкнулись два легковых автомобиля — Renault и Audi. После лобового удара машины по касательной задели тягач MAN.

В результате аварии водитель Renault погиб. Спасатели деблокировали его тело из деформированного автомобиля. Водитель Audi получил травмы. После осмотра медиками скорой помощи его доставили в ЦРБ Пикалёво.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Фото: Леноблпожспас