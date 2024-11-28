Водитель предстанет перед судом за наезд на пенсионера на Пионерстроя

В результате 74-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Водитель предстанет перед судом за наезд на пенсионера при движении задним ходом на улице Пионерстроя. Об этом рассказали в прокуратуре Красносельского района.

По версии следствия, обвиняемый 27 марта 2024 года около 12:43 двигался задним ходом на личном технически исправном автомобиле по тротуару вдоль дома 4 по улице Пионерстроя.

Водитель не заметил пешехода, находящегося позади автомобиля, и наехал на него. В результате 74-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

После ДТП с автобусом в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело.

Видео: прокуратура СПб