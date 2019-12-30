Водитель и пассажир пострадали в ночном ДТП на Народного Ополчения

Легковушка наехала на поребрик и врезалась в столб.

В ночь на 30 января в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 01:30 ночи возле дома №125 на проспекте Народного Ополчения. 30-летний мужчина, управляя автомобилем марки Renault Logan, по непонятной причине съехал с дороги и наскочил на поребрик. После этого легковушка врезалась в дорожное ограждение и протаранила столб.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил травмы средней степени тяжести, находящаяся вместе с ним в машине 32-летняя женщина – тяжелые травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com