Девушка вылетела из машины после столкновения с отбойником на КАД

Пользователь разыскивает свидетелей ДТП.

Накануне на 93-км КАД произошло ДТП, в результате которого девушка вылетела из салона авто. Об этом сообщил петербуржец в социальных сетях.

По его словам, авария случилась в седьмом часу вечера 28 января. Количество участников ДТП не уточняется, однако говорится о пострадавших.

"Девушка, которая сидела сзади, вылетела при ударе на дорогу из автомобиля "Ниссан Альмера", — написал пользователь.

Водитель утверждает, что его подрезали, в результате чего он врезался в отбойник.

Автор разыскивает свидетелей произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четыре человека пострадали в ДТП на Маршала Жукова.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK