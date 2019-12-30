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Девушка вылетела из машины после столкновения с отбойником на КАД
Сегодня, 22:34
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nadezhda_sib

Девушка вылетела из машины после столкновения с отбойником на КАД

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Пользователь разыскивает свидетелей ДТП.

Накануне на 93-км КАД произошло ДТП, в результате которого девушка вылетела из салона авто. Об этом сообщил петербуржец в социальных сетях.

По его словам, авария случилась в седьмом часу вечера 28 января. Количество участников ДТП не уточняется, однако говорится о пострадавших. 

"Девушка, которая сидела сзади, вылетела при ударе на дорогу из автомобиля "Ниссан Альмера",

— написал пользователь. 

Водитель утверждает, что его подрезали, в результате чего он врезался в отбойник. 

Автор разыскивает свидетелей произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что четыре человека пострадали в ДТП на Маршала Жукова

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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