Четыре человека пострадали в ДТП на Маршала Жукова

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Вечером 29 января в Кировском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла около 19:30 на проспекте Маршала Жукова, 56. Водитель автобуса "МАЗ" 1959-го года рождения врезался с "Фордом", который ехал впереди. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легкового авто, они получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK