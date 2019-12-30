  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четыре человека пострадали в ДТП на Маршала Жукова
Сегодня, 22:15
95
nadezhda_sib

Четыре человека пострадали в ДТП на Маршала Жукова

0 0

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Вечером 29 января в Кировском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла около 19:30 на проспекте Маршала Жукова, 56. Водитель автобуса "МАЗ"  1959-го года рождения врезался с "Фордом", который ехал впереди. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легкового авто, они получили травмы средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV рассказал подробности пожара на Химиков. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии