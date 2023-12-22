Водитель Mistubishi погиб на трассе "Кола"

Мужчина не справился с управлением, врезался в препятствие и съехал в кювет.

Во вторник, 13 февраля, на трассе "Кола" произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 53-летний водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Pajero, двигаясь от Мурманска в сторону Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим съездом в кювет.

В результате мужчина скончался на месте от полученных телесных повреждений. За 2023 – 2024 год погибший водитель к административной ответственности не привлекался.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Псковской области доставлена на лечение в Петербург.

Фото: Piter.TV