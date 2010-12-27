Водитель Kia Rio лишился сумки с документами и 8,3 тысяч долларов

В Выборгском районе Петербурга расследуется грабеж в отношении водителя легкового автомобиля.

Об инциденте стало известно в пятницу, 11 октября. Подробности Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился приезжий житель Петербурга и рассказал, что у него похитили сумку из автомобиля, припаркованного у дома №69 по Лесному проспекту. В сумке были деньги ($8,3 тыс.) и документы. Забрать сумку оказалось просто – после снятия денег в банке к его автомобилю подъехала иномарка KIA, водитель которой поинтересовался, как доехать до станции метро "Пионерская".

После короткого диалога из автомобиля пропала сумка, а "заблудившийся" водитель скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 161-й УК РФ (грабеж). Ведется поиск преступников.

Ранее мы сообщили, как полиция задержала петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге.

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