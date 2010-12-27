Полиция поймала петербурженку, разъезжавшую без прав на каршеринге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию доставили девушку, не имевшую прав на управление автомобилем каршеринга. О происшествии стало известно вечером в пятницу, 11 октября. У дома на улице Отважных 21-летняя петербурженка проигнорировала требования дорожной полиции об остановке. Однако она припарковала автомобиль 200 метрами далее.

Проверка показала, что у девушки, не было водительских прав, а аккаунт для запуска машины каршеринга она купила незаконно.

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