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Водитель "Газели" скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом во Фрунзенском районе
Сегодня, 20:10
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nadezhda_sib

Водитель "Газели" скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом во Фрунзенском районе

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Были ли в автобусе люди ― не сообщается.

Вечером 28-го июня во Фрунзенском районе Петербурга "Газель" врезалась в пассажирский автобус, после чего скрылась с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидца, инцидент на перекрестке улицы Олеко Дундича и Будапештской улицы произошел около 19:00. "Газель" поворачивала направо и столкнулась с автобусом №56. После этого транспортное средство уехало. 

С левой стороны на фотографии у автобуса видны незначительные повреждения.

Ранее Piter.TV показал, как петербуржец на самокате избежал аварии на Каменноостровском проспекте. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: автобус, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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