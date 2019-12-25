Водитель "Газели" скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом во Фрунзенском районе

Были ли в автобусе люди ― не сообщается.

Вечером 28-го июня во Фрунзенском районе Петербурга "Газель" врезалась в пассажирский автобус, после чего скрылась с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидца, инцидент на перекрестке улицы Олеко Дундича и Будапештской улицы произошел около 19:00. "Газель" поворачивала направо и столкнулась с автобусом №56. После этого транспортное средство уехало.

С левой стороны на фотографии у автобуса видны незначительные повреждения.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK