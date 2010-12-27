Вода в дома жителей Выборга вернется после обеда

Ориентировочное время восстановления подачи воды в дома - 15.00.

В результате прорыва трубы в городе Выборге на улице Сухова дом 6 полностью отключили водоснабжение. Устранить аварию планируют после обеда.



Как рассказали в "Леноблводоканале", в зону отключения также попал дом номер 37 по Ленинградскому шоссе и детский сад № 13, группы в котором сейчас находятся на летних каникулах. Подвоз питьевой воды осуществляется к дому на ул. Сухова, 6.



Журналисту Piter.TV также удалось узнать примерное время возвращения водоснабжения