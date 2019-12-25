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Вода из родника соответствует санитарным нормам
Сегодня, 15:25
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Veskathy

Вода из родника соответствует санитарным нормам

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Соответствующее заключение дали специалисты выборгского филиала областного центра гигиены и эпидемиологии.

По многочисленным просьбам жителей об исследовании образцов воды в районный Роспотребнадзор обратилась администрация Выборгского района.  

По результатам лабораторных испытаний, вода соответствует всем нормам и пригодна для употребления. Отметим, что незначительное превышение наблюдается по единственному показателю – содержанию фтора.

Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района проконтролирует антигололедные меры.

Фото: администрация МО "Выборгский район"
 

Теги: выборг, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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