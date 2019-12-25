Вода из родника соответствует санитарным нормам

По многочисленным просьбам жителей об исследовании образцов воды в районный Роспотребнадзор обратилась администрация Выборгского района.
По результатам лабораторных испытаний, вода соответствует всем нормам и пригодна для употребления. Отметим, что незначительное превышение наблюдается по единственному показателю – содержанию фтора.
Ранее мы сообщили о том, что администрация Выборгского района проконтролирует антигололедные меры.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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