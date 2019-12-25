Во вторник в Петербурге ожидается +26 градусов тепла

В этот день в городе будет ясная и без осадков погода.

Во вторник, 23 июня, в Петербурге ожидается ясная и теплая погода. Об этом заявили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +24…+26. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 1-3 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 764 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в понедельник температура в Петербурге превысит климатическую норму.

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