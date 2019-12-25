В Петербург 21 июля придут кратковременные дожди

По данным Росгидрометра, уже завтра, 22 июля, в Петербурге будет +19..+21.

Сегодня в Петербурге – последний жаркий день перед похолоданием. Тепло уйдёт, а дожди и грозы останутся. Об этом сообщил ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во вторник, 21 июля, в Петербурге во второй половине дня возможны кратковременные дожди. При этом днём воздух прогреется до +24..+26 градусов. Атмосферное давление понижается.

По данным Росгидрометра, уже завтра, 22 июля, в Петербурге будет +19..+21, 23 июля – до +16..+18 градусов.

Днем 21 июля в Ленобласти воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: Piter.TV