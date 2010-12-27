Во вторник в Красносельском районе пройдут испытания теплосетей

Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб" предупреждает о том, что 6 августа в Красносельском районе Петербурга пройдут гидравлические испытания. Тепловые сети испытают на прочность и плотность для того, чтобы определить их готовность к новому отопительному сезону.
Во вторник работы затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц Пионерстроя, Чекистов, Здоровцева, а также улицы Народного Ополчения.
Как отметили в пресс-службе, всего в летний период в городе и Ленобласти пройдет 267 гидравлических испытаний. Они помогают выявить "слабые места" тепловых сетей для того, чтобы устранить все неполадки до начала отопительного сезона.
В дни проведения работ нужно быть предельно внимательным. В случае выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки и не приближаться к местам вытекания воды на поверхность.
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Фото: pixabay.com
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