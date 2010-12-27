Во вторник в Красносельском районе пройдут испытания теплосетей

Горожан просят быть предельно внимательными и не приближаться к местам вытекания воды в случае аварии.

Пресс-служба ГУП "ТЭК СПб" предупреждает о том, что 6 августа в Красносельском районе Петербурга пройдут гидравлические испытания. Тепловые сети испытают на прочность и плотность для того, чтобы определить их готовность к новому отопительному сезону.

Во вторник работы затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в границах улиц Пионерстроя, Чекистов, Здоровцева, а также улицы Народного Ополчения.

Как отметили в пресс-службе, всего в летний период в городе и Ленобласти пройдет 267 гидравлических испытаний. Они помогают выявить "слабые места" тепловых сетей для того, чтобы устранить все неполадки до начала отопительного сезона.

В дни проведения работ нужно быть предельно внимательным. В случае выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки и не приближаться к местам вытекания воды на поверхность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Кораблестроителей под колеса автомобилей вылился кипяток.

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