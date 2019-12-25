Во вторник Петербург ожидает резкое похолодание

Днем воздух прогреется максимум до + 9 градусов.

Во вторник, 12 мая, жителей Петербурга ждет резкое похолодание. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Северо-Западного УГМС.

Ночью столбик термометра опустится до плюс 2-4 градусов, а днем воздух прогреется максимум до плюс 8-9 градусов. К похолоданию прибавится небольшой дождь и северо-западный порывистый ветер.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

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Фото: Pixabay