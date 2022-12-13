Во всех районах Петербурга откроют центры реабилитации раненых в ходе СВО

Отделение реабилитации включает с водолечение, физиотерапию, лечебную физкультуру.

В каждом районе Петербурга откроются мини-центры для реабилитации раненых участников спецоперации. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Уже в конце марта поликлиническое отделение № 12 Невского района примет первых пациентов. Глава города отметил, что подобные учреждения будут постепенно открываться и в других районах Северной столицы.

Новое поликлиническое отделение смогут посещать 600 человек в день. К учреждению относятся 19,7 тыс. жителей. Проектная мощность учреждения – 45 тысяч человек. Клиника будет работать в "бережливом" формате, который предполагает сокращение времени ожидания пациентов в регистратуре, у кабинета врача или заборов крови и вакцинации.

Отделение реабилитации включает с водолечение, физиотерапию, лечебную физкультуру.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей.

Фото: Piter.tv