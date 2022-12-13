Во время субботнего матча "Зенита" с "Волгой" в Вендела бросили банан

Семак подчеркнул, что подобное происходит и в других странах.

Во время матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, который состоялся сегодня, 25 февраля, в бразильца Вендела бросили банан. Инцидент произошел, когда полузащитник уходил на замену. Об этом сообщили в "Спорт-Экспресс".

Директор команды-соперника "Волги" пообещала разобраться в ситуации. Он отметил, что на стадионе установлены камеры. Служба безопасности найдет хулигана.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак тоже прокомментировал инцидент. Он сказал, что тоже видел, как в Вендела бросали фрукт. Но отметил, что такое происходит и в других странах. Так, по словам наставника петербургского клуба, во Франции в подающего угловой всегда летят разные предметы. Он сказал, что в ситуации нет "симптомов" расизма. Он подчеркнул, что в игрока бросали и обычные снежки.

Ранее на Piter.tv: агент Вендела заявил, что спортсмен не сможет получить гражданство РФ.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"