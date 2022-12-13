Агент Вендела заявил, что спортсмен не сможет получить гражданство РФ

Спортсмен в прошлом сезоне забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Спортсмен "Зенита" Вендел не сможет стать гражданином России. Об этом заявил агент футболиста Тьяго Рибейро на портале Sport24.

Вендел точно никогда не будет получать российское гражданство. Это невозможно. Агент Вендела

Причину отсутствия возможности получить статус он не назвал. Отметим, что спортсмен в прошлом сезоне забил восемь мячей и сделал три голевые передачи.

Гражданство России получили Малком и Клаудиньо. Игроки изъявили желание стать гражданами России еще осенью 2022 года. Скоро будет назначена дата церемонии вручения паспортов.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" обошел "Волгу" в первом официальном матче клуба в 2023 году.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"