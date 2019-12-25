Во время пробежки в Академии имени Можайского умер 20-летний курсант

По предварительным данным, у юноши остановилось сердце.

В пятницу, 21 августа, очередная физподготовка в Военно-космической академии имени Можайского обернулась летальным исходом. Сердце остановилось у 20-ллетнего третьекурсника во время сдачи нормативов по бегу. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Трагедия случилась после того, как юноша преодолел 2 с лишним километра. Врачи боролись за его жизнь, однако, смерть наступила очень стремительно.

Известно, что погибший родился в Барнауле и обучался на факультете сбора и обработки информации. Его 21-ый день рождения должен был наступить в октябре.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчинском районе школьник умер от передозировки наркотиками.

Фото: visit-petersburg.ru