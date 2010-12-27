В Красногвардейском районе три человека погибли во время пожара

Горел деревянный дом на Братской улице.

В четверг, 18 июля во время пожара в доме №24 на Братской ул. Красногвардейского района погибли три человека. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в петербургских экстренных службах.

Тела двух женщин нашли в одной из комнат. Они задохнулись угарным газом. Мужчину удалось вынести из здания, но он скончался в карете скорой помощи.

Одноэтажный деревянный дом (120 кв. метров) с пристройкой (8х15 метров) начал гореть около пяти утра. На место выехали 20 пожарных на пяти единицах техники.

На данный момент причины возгорания неизвестны. По факту ЧП проводят проверку.

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Фото: Степан Яцко / Невские новости