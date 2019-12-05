Во время пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека

Взрыв с последующим возгоранием произошел на резервуаре объемом 20 тысяч кубических метров.

Накануне, 4 декабря, в Альметьевском районе Татарстана произошел взрыв резервуара с нефтью.

ТАСС сообщает, что взрыв с последующим пожаром произошел на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье" в Альметьевском районе Татарстана. Для ликвидации пожара спасателям потребовалось несколько часов. Представитель "Транснефти" сообщил, что пожар произошел на резервуаре объемом 20 тысяч кубических метров.

При разборе завалов на месте пожара нашли тела двух рабочих. На месте работают специалисты, устанавливаются причины пожара.

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Видео: т-м канал Life Shot, instagram/almetyevsk_only