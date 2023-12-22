Во время пожара на Васильевском острове из дома эвакуировали пять жильцов

В четверг, 18 января, на Васильевском острове произошел пожар. На 7-й линии В.О. в доме № 10 вспыхнула кухня. Из здания эвакуировали владельца квартиры и его соседей с верхних этажей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Очевидцы обратились к спасателям в 14:28. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огонь распространился по площади 10 "квадратов".
Пламя потушили за полчаса. По предварительным данным, никто не пострадал.
На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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