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Во дворе одной из школ Московского района обнаружили труп
Сегодня, 19:16
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IRINA_CHALKINA
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Во дворе одной из школ Московского района обнаружили труп

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На месте работают медики.

В среду, 5 сентября, во дворе школы 643, обнаружили труп. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают медики. 

На снимке видно, что человек лежит на спине. На асфальте нет следов крови.

Пользователи соцсетей теряются в догатках, почему посреди дня, в школьном дворе лежит мертвый человек. 

Причина смерти неизвестного пока не называлась.

Ранее мы сообщали о том, что ночью в центре Петербурга толпа АУЕшников убила 32-летнего мужчину

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петерюург/ВК , ЯндексКарты

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Теги: московский район , труп в школьном дворе , школа
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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