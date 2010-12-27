Во дворе одной из школ Московского района обнаружили труп

На месте работают медики.

В среду, 5 сентября, во дворе школы 643, обнаружили труп. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают медики.

На снимке видно, что человек лежит на спине. На асфальте нет следов крови.

Пользователи соцсетей теряются в догатках, почему посреди дня, в школьном дворе лежит мертвый человек.

Причина смерти неизвестного пока не называлась.

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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петерюург/ВК , ЯндексКарты