Во Всеволожске женщину будут судить за кровавую расправу над возлюбленным

Завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины во Всеволожске. В преступлении обвиняют его сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
Инцидент произошел 1 июля этого года. По версии следствия, 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла возлюбленному не менее двадцати ударов ножом. Мужчина скончался на месте.
По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Убивший во время застолья племянника житель Ленобласти предстанет перед судом.
Фото: pexels
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