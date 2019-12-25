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Во Всеволожске женщину будут судить за кровавую расправу над возлюбленным
Сегодня, 12:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске женщину будут судить за кровавую расправу над возлюбленным

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Она во время ссоры нанесла возлюбленному не менее двадцати ударов ножом.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины во Всеволожске. В преступлении обвиняют его сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Инцидент произошел 1 июля этого года. По версии следствия, 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла возлюбленному не менее двадцати ударов ножом. Мужчина скончался на месте.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убивший во время застолья племянника житель Ленобласти предстанет перед судом.

Фото: pexels

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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