Во Всеволожском районе трое преступников пытались взломать банкомат

Минувшей ночью, 16 апреля, трое грабителей в костюмах химзащиты пытались взломать один из банкоматов во Всеволожском районе. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta. SPb".
Инцидент случился в посёлке имени Мороза Всеволожского района Ленобласти. В настоящее время сотрудники полиции не смогли точно установить, чем именно пытались взломать банкомат люди в странных костюмах.
Несмотря на то, что злоумышленники повредили фальшпанель банкомата ничего украсть им так и не удалось. После случившегося они скрылись на авто.
По данному факту ведётся расследование выясняются все обстоятельства произошедшего.
Источник: сетевое издание "Gazeta Spb"
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