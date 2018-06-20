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Во Всеволожском районе трое преступников пытались взломать банкомат
Сегодня, 12:43
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе трое преступников пытались взломать банкомат

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Несмотря на повреждение банкомата, грабителям так и не удалось совершить задуманное. После неудачного ограбления они скрылись на авто.

Минувшей ночью, 16 апреля, трое грабителей в костюмах химзащиты пытались взломать один из банкоматов во Всеволожском районе. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta. SPb".

Инцидент случился в посёлке имени Мороза Всеволожского района Ленобласти. В настоящее время сотрудники полиции не смогли точно установить, чем именно пытались взломать банкомат люди в странных костюмах.

Несмотря на то, что злоумышленники повредили фальшпанель банкомата ничего украсть им так и не удалось. После случившегося они скрылись на авто. 

По данному факту ведётся расследование  выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Источник: сетевое издание "Gazeta Spb" 

Теги: всеволожск, новости всеволожск, ограбление сбербанка
Категории: Новости Ленинградской области,

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