В Ленобласти двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

Малышка обожгла себе спину, левую голень и стопы.

Сегодня стало известно о том, что накануне, 12 марта, двухлетняя девочка была госпитализирована в одну из больниц Всеволожска в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Малышка обожгла себе спину, левую голень и стопы. Как пояснили случившееся отец с матерью ребенка, их дочь опрокинула на себя чайник полный кипятка, пытаясь самостоятельно налить себе чай.

12 марта врачи городской больницы Всеволожска сообщили в полицию о поступлении маленькой девочки с ожогами. Двухлетнюю малышку в тяжелом состоянии забрали из квартиры на Тихвинской. Семья пострадавшего ребенка считается благополучной, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"