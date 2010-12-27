Во Всеволожском районе раскрыта крупная серия краж мобильных телефонов

Мужчина находится под подпиской о не выезде.

Полицейские поймали вора, похитившего несколько мобильных телефонов из магазинов сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 21 октября. Полицейские получили сообщение о том, что на 2 этаже ТРК во Всеволожском районе была совершена кража мобильных телефонов. Было возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража). Затем, Управление уголовного розыска Главка поймала на территории рынка на улице Маршала Казакова 35-летнего мужчину.

Он был дополнительно изобличен в том, что совершил еще две кражи: одну 20 октября и вторую в период с 4 по 5 февраля. В ТРК во Всеволожском районе ему удалось украсть 10 мобильных телефонов на сумму около 104 тыс. рублей. Однако преступник не остановился и зашел в другой салон сотовой связи, откуда похитил 52 мобильных устройства на сумму 944 592 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти пойман мужчина, искалечивший местного жителя.

Фото: pixabay.com