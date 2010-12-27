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Во Всеволожске водитель выехал на встречку на дороге Мяглово-"Кола". Есть пострадавшие
Сегодня, 17:57
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Во Всеволожске водитель выехал на встречку на дороге Мяглово-"Кола". Есть пострадавшие

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Пассажиры обоих транспортных средств в состоянии средней степени тяжести доставлены в районную больницу.

Во Всеволожске водитель "Дэу Нексия"  выехал на встречную полосу и столкнулся с Фольцвагеном. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло 8 октября в 13:30 на 11 километре дороге Мяглово - "Кола".  Автомобилем "Дэу Нексия" управлял парень 1997 года рождения. Он выехал на встречку и влетел в Фольцваген, которым управляла женщины 1990 года рождения. Девушка не успела сманеврировать, в результате чего избежать столкновения не удалось. В момент ДТП в немецком автомобиле находился грудной ребенок.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия и выясняют причину столкновения транспортных средств. Очевидцы сообщают, что водитель "Дэу Нексия" переломал себе ноги. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в связи с ДТП на автодороге "Магистральная" движение осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дорога мяглово- автодорога кола, дтп, новости ленобласти
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости Ленинградской области,

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