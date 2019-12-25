Во Всеволожске пьяный мужчина проломил кулаком стену в отделе по вопросам миграции

Хулиган вел себя агрессивно и не хотел успокаиваться.

Утром 4 июня на Варшавской улице во Всеволожске задержали мужчину, который буйно себя вел в отделе по вопросам миграции. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Как стало известно стражам порядка, мужчина пришел в общественное место в состоянии алкогольного опьянения. Он стал шумно и несдержанно себя вести, а потом кулаком проломил стену из гипсокартона.

Сотрудники отдела сразу же нажали "тревожную кнопку", после этого к зданию прибыли росгвардейцы. Тем временем хулиган продолжал вести себя агрессивно. Его задержали и передали полицейским. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы писали, что напавший с ножом на активистов хулиган отделался условным сроком.

Фото: Piter.TV