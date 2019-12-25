Во Всеволожске рассеянный отец потерял 3-летнюю дочку

Вечером 3 августа во Всеволожске искали 3-летнюю девочку, которую потерял отец. Об этом сообщила пресс-служба УВО.
Установлено, что мужчина гулял с маленькой дочкой на детской площадке рядом с домом на улице Вокка. В какой-то момент он отвлекся и упустил ребенка из виду.
Наряду вневедомственной охраны потребовалось 10 минут, чтобы найти девочку. Она была неподалеку от скейт-парка на Ленинградской улице. Ребенка передали сотрудникам полиции, а затем вернули родителям.
Ранее мы писали, что пожилой петербуржец уже второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля.
Фото: pixabay.com
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