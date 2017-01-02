Во Всеволожске мужчина умер на приеме у кардиолога

У пациента оторвался тромб.

Во Всеволожске Ленинградской области мужчина скончался на приеме у врача. Пациент пришел к кардиологу и неожиданно умер.Об этом сообщили "Невские новости".

Трагедия произошла в клинике "Медиус". По словам очевидцев, местным житель почувствовал недомогание и ему вызвали скорую помощь. Реаниматологи не смогли спасти жизнь пострадавшему. На момент прибытия бригады пациент уже находился в состоянии клинической смерти. Им оставалось только зафиксировать время смерти. По предварительной версии, 55-летний мужчина умер от отрыва тромба.

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Фото: Piter.tv

