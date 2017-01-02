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Во Всеволожске мужчина умер на приеме у кардиолога
Сегодня, 10:54
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lesjasap

Во Всеволожске мужчина умер на приеме у кардиолога

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У пациента оторвался тромб.

Во Всеволожске Ленинградской области мужчина скончался на приеме у врача. Пациент пришел к кардиологу и неожиданно умер.Об этом сообщили "Невские новости". 

Трагедия произошла в клинике "Медиус". По словам очевидцев, местным житель почувствовал недомогание и ему вызвали скорую помощь. Реаниматологи не смогли спасти жизнь пострадавшему. На момент прибытия бригады пациент уже находился в состоянии клинической смерти. Им оставалось только зафиксировать время смерти. По предварительной версии, 55-летний мужчина умер от отрыва тромба.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург и Ленобласть договорились об отмене 11 смежных маршрутов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: всеволожск, кардиолог, ленобласть, медицина
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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