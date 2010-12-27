Петербург и Ленобласть договорились об отмене 11 смежных маршрутов

Сообщается, что ранее городские власти рассчитывали ликвидировать 34 маршрута.

По данным портала 47news, власти города и области сумели предварительно договориться по вопросам предстоящей транспортной реформы. Более десятка коммерческих маршрутов ждет ликвидация, еще восемь ждет изменение формата. Представители 47 региона выступили против ликвидации 15 межрегиональных маршрутов, которые ведут из Петербурга в два комплекса "МЕГА", в Мурино, совхоз имени Тельмана, Всеволожск и другие локации.

Отметим, что по нормам городской транспортной реформы с 15 июля 2020 года петербургская сеть коммерческих автобусных маршрутов должна сократиться с 660 до 360. Из этого списка планировалось исключить и автобусы, курсирующие между Петербургом и Ленобластью.

Ранее мы сообщали о том, что автобусы изменят свои маршруты из-за хоккейных матчей на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV