Во Всеволожске 13-летний мальчик попал под колеса BMW

По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Во Всеволожске женщина за рулем BMW сбила школьника, бежавшего в школу вне пешеходной зоны. Кадры с места страшного ДТП опубликовали в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Утром 6 ноября мальчик отправился на учебу. Примерно в 10:00 у дома №99, расположенного на Всеволожском проспекте 35-летняя женщина проезжала на BMW. Внезапно ребенок выскочил на дорогу. Женщина не успела затормозить и совершила наезд на юношу. В момент происшествия вместе с потерпевшим были его товарищи, но никто из них не пострадал.

Мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти найден мужчина в луже крови.

Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"