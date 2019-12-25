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В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо
Сегодня, 9:39
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smirenny

В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо

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На соревнования приехали спортсмены из 29 регионов.

Накануне, 23 мая, в Петербурге стартовали IX Всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Участников из 29 регионов поприветствовал президент Владимир Путин. 

Глава страны отметил, что в 12 лет делал первые шаги в этом спорте под руководством Анатолия Семеновича. По воспоминаниям Путина, тренер был строг, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом.

Такие массовые спортивные мероприятия, как ваш турнир, приобщают молодёжь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю, воспитывают лучшие человеческие качества и, конечно, способствуют сохранению богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семёновича Рахлина.

указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

 Президент пожелал участникам мероприятия успехов и осуществления намеченных планов.

Ранее мы писали, что Путин готов обсуждать с Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества.

Фото: pixabay

Теги: всероссийские соревнования по дзюдо
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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