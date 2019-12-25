В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо

На соревнования приехали спортсмены из 29 регионов.

Накануне, 23 мая, в Петербурге стартовали IX Всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Участников из 29 регионов поприветствовал президент Владимир Путин.

Глава страны отметил, что в 12 лет делал первые шаги в этом спорте под руководством Анатолия Семеновича. По воспоминаниям Путина, тренер был строг, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом.

Такие массовые спортивные мероприятия, как ваш турнир, приобщают молодёжь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю, воспитывают лучшие человеческие качества и, конечно, способствуют сохранению богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семёновича Рахлина. указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал участникам мероприятия успехов и осуществления намеченных планов.

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