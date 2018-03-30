Во Владивостоке загорелся склад стройматериалов

В социальных сетях появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня, 30 марта, во Владивостоке на крупном строительном складе вспыхнул пожар.

На улице Выселковая в Владивостоке на складе строительных материалов произошел пожар. В 15 часов 55 минут по местному времени в пожарно-диспетчерскую службу Владивостока поступило сообщение о возгорании. На место происшествия в 16 часов 00 минут прибыли первые пожарные расчеты. На 17 часов 30 минут по местному времени пожар был локализован. В настоящее время идет тушение пожара. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. На тушении пожара задействованы 35 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Видео и фото: Instagram/ dps_vl