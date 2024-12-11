Во Владивостоке прокуратура проверяет супермаркет после видео с крысой

Крупный грызун спокойно ел фарш на глазах у покупателей.

Прокуратура Приморского края начала проверку супермаркета в городе Владивостоке из-за видеозаписи с крысой. Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором дикий грызун спокойно сидит на мясной продукции. Зверь лакомился товаром, выложенном на прилавках продуктового магазина. Конкретно названной гостье приглянулся фарш Авторы видеозаписи утверждают, что кадры сделаны в одной из торговых точек Владивостока. В пресс-службе регионального управления прокуратуры указали, что ведется проверка.

Прокуратура края уже потребовала от управления Роспотребнадзорапровести выездную проверку соблюдения юридическим лицом требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам будет принят необходимый комплекс мер реагирования. пресс-служба прокуратуры по Приморью

В правлении Роспотребнадзора по Приморскому краю уведомили СМИ, что проверка начата по информации, поступившей из социальных сетей об обнаружении грызуна. Они отметили, что говорят о торговом центре сети "Самбери", расположенном по улице Невельского, дом 19 во Владивостоке.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости