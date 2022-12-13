Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Во Владивостоке потушили пожар в строящемся керлинг-центре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Инцидент произошел утром 21 марта на Тюменской улице. В здании строящегося керлинг-центра началось возгорания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Предварительной причина инцидента назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Также в ведомстве отметили, что в результате пожара сгорели утеплитель и сэндвич-панели.

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