Во Владивостоке мужчина сбил двух женщин и двух малышей в колясках

У одного из малышей ущиб головного мозга у другого сотрясение головного мозга.

Во Владивостоке у ТЦ "Седанка Сити" 33-летний водитель с 15-летним стажем вождения при выезде с парковки наехал на двух женщин с колясками.

В результате ДТП пострадали два шестимесячных малыша. У одного из них диагностировано сотрясение мозга, у другого ушиб головного мозга. Детям была оказана неотложная медицинская помощь, и отпущены на амбулаторное лечение. О травмах нанесенных женщинам не сообщается.

По сообщениям в местных СМИ со ссылкой на пресс - службу ГИБДД города Владивостока водитель дважды привлекался к административной ответственности: за превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Алкоголя в крови у него не обнаружено. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью».

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram/dps_vl