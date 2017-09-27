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Во Владивостоке мужчина сбил двух женщин и двух малышей в колясках

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У одного из малышей ущиб головного мозга у другого сотрясение головного мозга.

Во Владивостоке у ТЦ "Седанка Сити" 33-летний водитель с 15-летним стажем вождения при выезде с парковки наехал на двух женщин с колясками.

В результате ДТП пострадали два шестимесячных малыша. У одного из них диагностировано сотрясение мозга, у другого ушиб головного мозга. Детям была оказана неотложная медицинская помощь, и отпущены на амбулаторное лечение. О травмах нанесенных женщинам не сообщается.

По сообщениям в местных СМИ со ссылкой на пресс - службу ГИБДД города Владивостока водитель дважды привлекался к административной ответственности: за превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Алкоголя в крови у него не обнаружено. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». 

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV

 

Фото: Instagram/dps_vl

Теги: авария , владивосток , дтп , наезд на пешеходов , наезд на ребёнка , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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