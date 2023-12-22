Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

Российские специалисты из экстренного ведомства тушат возгорание, произошедшее на мебельном производстве во Владимирской области в городе Муроме. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Данных о пострадавших или погибших нет. К 006:45 утра 29 февраля пламя удалось локализовать. На месте происшествия работают 18 человек личного состава и четыре единицы техники.
По адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45 оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону
На Петергофском шоссе горело здание.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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