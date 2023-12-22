Во Владимирской области загорелось здание мебельного производства

Огонь локализован, пострадавших нет.

Российские специалисты из экстренного ведомства тушат возгорание, произошедшее на мебельном производстве во Владимирской области в городе Муроме. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Данных о пострадавших или погибших нет. К 006:45 утра 29 февраля пламя удалось локализовать. На месте происшествия работают 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

По адресу: о. Муром, мкр. Дмитровская Слобода, ул. Октябрьская, д. 45 оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из-за высокой горючей загрузки огонь быстро распространялся. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

На Петергофском шоссе горело здание.

Фото и видео: ГУ МЧС России