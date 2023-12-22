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Во Владимирской области вспыхнул крупный пожар на складе с обувью

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Сообщений о пострадавших нет.

Склад с обувью горит на территории Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило помещение, расположенное по улице первомайской, 70 в в поселке Муромцево. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС пояснили, что на данный момент сведений о пострадавших нет. 

Пожар на складе ликвидируют... Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров ... Внутри готовая продукция.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Тушение огня осложняется высокой горючей загрузкой здания. На месте инцидента работают 55 человек личного состава МЧС и 27 единиц техники.

Спасатели вытащили неадекватную девушку со льда недалеко от "Севкабель порта".

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: владимирская область, гу мчс, обувь, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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