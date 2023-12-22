Спасатели вытащили неадекватную девушку со льда недалеко от "Севкабель порта"

В итоге спасателям удалось схватить девушку, доставить её на берег и передать медицинским работникам наркологической больницы.

Нестандартный инцидент произошёл в районе "Севкабель Порта" на севере Петербурга: 29-летняя девушка выбежала на лёд и пыталась скрыться от пришедших на помощь сотрудников МЧС. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Согласно сообщениям свидетелей, девушка выбежала на лёд и начала пугать рыбаков и прохожих. Её состояние указывало на наркотическое опьянение. Когда спасатели прибыли на катере, девушка попыталась убежать, падая, вставая и меняя направление движения.

В итоге спасателям удалось схватить девушку, доставить её на берег и передать медицинским работникам наркологической больницы.

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Видео: Telegram / ДТП и ЧП СПб