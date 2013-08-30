Во Владимирской области автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел утром 17 марта в городе Александрове. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Они доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в ДТП на 408 км трассы М-10.
Фото: Piter.tv
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