В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

Во Владимирской области автобус попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел утром 17 марта в городе Александрове. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Они доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в ДТП на 408 км трассы М-10.

Фото: Piter.tv