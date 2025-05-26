Во Владимире задержали 10 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ритуальных услуг

Четверо подозреваемых находятся под стражей, остальным мера пресечения еще не выбрана.

Российские правоохранительные органы задержали 10 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Соответствующей информацией со СМИ в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Известно, что в состав преступной группы входили бизнесмены из столичного региона, а также сотрудники двух муниципальных предприятий города Владимира и привлечённые сотрудники. Они значительно завышали стоимость организации похорон для родственников, а также убеждали потерпевших после покупки места захоронения в обязательном порядке приобретать у них комплекс дополнительных услуг. Речь шла о раскопке могилы для усопшего и установке там ограды.

Полученные денежные средства перечислялись на счета аффилированных лиц, также входивших в состав группы, а затем распределялись между всеми участниками. пресс-служба МВД РФ по региону

Общая сумма полученного в период с марта 2024 года по март текущего года преступного дохода от деятельности предпринимателей составляет не менее пяти миллионов рублей. Предполагаемые лидеры группировки и участники криминальной схемы задержаны оперативникам при участии УФСБ РФ и силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъята бумажная и электронная документация, техника и носители информации. Ведется уголовное дело по част 4 статьи 159, статье 286 УК РФ. По решению судебной инстанции четверо фигурантов расследования отправлены под стражу. В отношении остальных участников схемы решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нижегородские полицейские изъяли из незаконного оборота свыше трёх тонн рыбы без маркировки.

Фото и видео: МВД Медиа