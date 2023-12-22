Во Фрунзенском районе на четырех улицах ограничат проезд с 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
До 5 июня ограничивается движение транспорта по Будапештской улице. Речь идет об участке от Альпийского переулка до Малой Балканской улицы, включая перекрестки с улицей Ярослава Гашека, Пловдивской улицей, Малой Каштановой аллеей.
Кроме того, с 2 по 5 июня закрывается движение транспорта по Шипкинскому переулку. Проезд будет заблокирован у пересечения с Будапештской улицей.
На один день перекроют проезд по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Также закроется движение по Малой Балканской улице. Речь идет об участке с Будапештской улицей.
Объезд: Бухарестская улица, проспект Славы, Белградская улица, улица Фучика.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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