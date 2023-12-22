  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Фрунзенском районе на четырех улицах ограничат проезд
Сегодня, 13:27
126
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во Фрунзенском районе на четырех улицах ограничат проезд

0 0

На  один день перекроют проезд по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Также закроется движение по Малой Балканской улице. Речь идет об участке с Будапештской улицей.

Во Фрунзенском районе на четырех улицах ограничат проезд с 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 5 июня ограничивается движение транспорта по Будапештской улице. Речь идет об участке от Альпийского переулка до Малой Балканской улицы, включая перекрестки с улицей Ярослава Гашека, Пловдивской улицей, Малой Каштановой аллеей.

Кроме того, с 2 по 5 июня закрывается движение транспорта по Шипкинскому переулку. Проезд будет заблокирован у пересечения с Будапештской улицей.

На  один день перекроют проезд по улице Олеко Дундича у пересечения с Будапештской улицей. Также закроется движение по Малой Балканской улице. Речь идет об участке с Будапештской улицей.

Объезд: Бухарестская улица, проспект Славы, Белградская улица, улица Фучика.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Металлистов.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии