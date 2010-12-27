Во Фрунзенском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Авария произошла на пересечении улицы Будапештская и Дунайского проспекта. На место аварии экстренно приехали две реанимации и сотрудники МЧС.

Вечером 30 июля, во Фрунзенском районе на пересечении улицы Будапештская и Дунайского проспекта попали в аварию две иномарки.

На снимках, котрые пользователи выставили в соцсети видно, что машины столкнулись лоб в лоб. Очевидцы происшествия утверждают, что виноват водитель синей иномарки, который вылетел на встречную полосу.

Автолюбители сообщают, что есть пострадавшие.

Серьёзно пострадала девушка её на носилках в машину скорой несли.Жива., рассказывает очевидец.

На месте ДТП работают две реанимации и сотрудники МЧС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК