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Во Фрунзенском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки
Сегодня, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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Во Фрунзенском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки

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Авария произошла на пересечении улицы Будапештская и Дунайского проспекта. На место аварии экстренно приехали две реанимации и сотрудники МЧС.

Вечером 30 июля, во Фрунзенском районе на пересечении улицы Будапештская и Дунайского проспекта попали в аварию две иномарки.

На снимках, котрые пользователи выставили в соцсети видно, что  машины столкнулись лоб в лоб. Очевидцы происшествия утверждают, что виноват водитель синей иномарки, который вылетел на встречную полосу. 

Автолюбители сообщают, что есть пострадавшие. 

Серьёзно пострадала девушка её на носилках в машину скорой несли.Жива., рассказывает очевидец.

На месте ДТП работают  две реанимации и сотрудники МЧС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

Теги: авария фрунзенский район , столкнулись 2 машины
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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