Во Фрунзенском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки

Вечером 30 июля, во Фрунзенском районе на пересечении улицы Будапештская и Дунайского проспекта попали в аварию две иномарки.
На снимках, котрые пользователи выставили в соцсети видно, что машины столкнулись лоб в лоб. Очевидцы происшествия утверждают, что виноват водитель синей иномарки, который вылетел на встречную полосу.
Автолюбители сообщают, что есть пострадавшие.
Серьёзно пострадала девушка её на носилках в машину скорой несли.Жива., рассказывает очевидец.
На месте ДТП работают две реанимации и сотрудники МЧС.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК