В Купчине двое мужчин и женщина напали и ограбили девушку в парадной

Неизвестная скрылась с сумкой пострадавшей.

Вечером 6 февраля во Фрунзенском районе отряд вневедомственной охраны задержал группу людей, которые напали на девушку в парадной многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба УВО, о происшествии сообщил отец пострадавшей, нажав кнопку сигнализации.

Известно, что инцидент произошел в доме №34 по Софийской улице. Двое мужчин и девушка распивали алкогольные напитки на лестничной площадке между этажами. Когда в подъезд зашла 27-летняя девушка, хулиганы начали к ней приставать. В попытке защититься, пострадавшая выронила сумку, в которой лежали 16 800 рублей.

Воспользовавшись моментом, сообщница схватила сумку и скрылась в неизвестном направлении. Девушку спас ее отец, который услышал странный шум и открыл дверь. Мужчина нажал кнопку сигнализации и поспешил на помощь.

Отряд задержания успел поймать, выбегающих из парадной, злоумышленников. Их задержали для выяснения обстоятельств. Хулиганами оказались местные жители 24-х и 19-ти лет, которые уже были неоднократно судимы по статье "кража" и "неправомерное завладение автотранспортом". По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает соучастницу, похитившую сумку.

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